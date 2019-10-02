Айза Анохина рассказала, как избавляется от лишних килограммов

Популярный бьюти-блогер Айза Анохина не постеснялась признаться своим подписчикам, что набрала вес, отдыхая на Мальдивах, потому что уже избавилась от лишних килограммов. Что и продемонстрировала, выложив в своем Instagram несколько снимков в очень открытых купальниках. О том, как ей удается быстро худеть и поддерживать форму, бывшая супруга рэпера Гуфа рассказала интернет-порталу PEOPLETALK.
Под питанием здорового человека Анохина подразумевает крупы три раза в неделю — гречку или киноа, фрукты только до полудня, мясо — курицу или говядину — только в первой половине дня, а еще лучше заменить мясо морепродуктами. Айза говорит, что любит фету и вареную свеклу и полностью исключила из рациона сладкое и мучное. Ну, и помимо строгой диеты, конечно, необходимы занятия спортом.
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Окончательно сделать тело идеальным, по мнению Анохиной, помогает массаж.
«Делаю лимфодренажный массаж, антицеллюлитный массаж и массаж спины, чтобы разогнать лишние калории», — говорит она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина «сдула» губы, вернув им природную форму и сменила ярко-красный цвет волос на пшеничный блонд.