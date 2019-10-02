Айза Анохина рассказала, как избавляется от лишних килограммов

Популярный бьюти-блогер Айза Анохина не постеснялась признаться своим подписчикам, что набрала вес, отдыхая на Мальдивах, потому что уже избавилась от лишних килограммов. Что и продемонстрировала, выложив в своем Instagram несколько снимков в очень открытых купальниках. О том, как ей удается быстро худеть и поддерживать форму, бывшая супруга рэпера Гуфа рассказала интернет-порталу PEOPLETALK.

«Мое питание в данный момент — это отражение того, как следует питаться здоровому человеку», — цитирует Айзу издание.

Под питанием здорового человека Анохина подразумевает крупы три раза в неделю — гречку или киноа, фрукты только до полудня, мясо — курицу или говядину — только в первой половине дня, а еще лучше заменить мясо морепродуктами. Айза говорит, что любит фету и вареную свеклу и полностью исключила из рациона сладкое и мучное. Ну, и помимо строгой диеты, конечно, необходимы занятия спортом.

«К аждый день дома я занимаюсь не больше 30 минут. Нахожу на YouTube тренировки. Для пресса у меня уже составлена определенная программа, по которой я занимаюсь долгое время без перерыва — это занимает минут 7. Потом я выбираю, что буду качать сегодня: ноги (упражнений пять-шесть), либо руки (упражнений четыре-пять)» , — поделилась блогер.

Окончательно сделать тело идеальным, по мнению Анохиной, помогает массаж.

«Делаю лимфодренажный массаж, антицеллюлитный массаж и массаж спины, чтобы разогнать лишние калории», — говорит она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина «сдула» губы, вернув им природную форму и сменила ярко-красный цвет волос на пшеничный блонд.