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  4. Бывшая жена Гуфа Айза Анохина вернула губам природную форму

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина вернула губам природную форму

, 8:31 54

Айза Анохина «сдула» губы и избавилась от ярко-красных локонов.

Фото : Instagram @aizalovesam

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина положительно относится к экспериментам с внешностью. Два года назад знаменитость увеличила ягодицы, а введение филлеров в губы уже давно стало для нее привычной процедурой, сообщает Starhit.

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Недавно певица удивила своих поклонников. Она решила избавиться от искусственного объема и «сдуть» губы. Поход к косметологу вернул ее губам природную форму.

Помимо этого, Айза перекрасила ярко-красные локоны в пшеничный блонд. Фанаты в ее Instagram-аккаунте похвалили бизнесвумен за возвращение к натуральной красоте, однако Анохина их расстроила. Звезда сообщила, что готовится к следующую уколу, благодаря которому ее губы снова приобретут объем. А цвет волос певица поменяла только ради одной фотосессии, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина рассказала, что поругалась с мужем.

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