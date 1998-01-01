«Пожалуйста, остановись»: Отец Меган Маркл «слил» прессе письмо дочери

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл продолжает подливать масла в огонь и рассказывать прессе подробности личной жизни своей дочери. На этот раз он передал британскому таблоиду The Daily Mail ее письмо, адресованное ему в августе прошлого года.

В пятистраничном послании, написанном элегантным подчерком, Маркл обвиняет отца в том, что он «разбивает ее сердце на миллион кусочков», раздавая интервью направо и налево, в которых он рассказывает придуманные истории про ее жизнь, а также делает нападки на ее мужа — принца Гарри.

— Папочка, я пишу тебе эти строки с тяжелым сердцем. Не понимаю, почему ты избрал этот путь и не замечаешь, какую мне причиняешь боль. Ты рассказал прессе, что звонил мне сказать, что не придешь на мою свадьбу — этого и не случилось, потому что ты никогда не звонил мне, — написала она.

В другой выдержке из письма Маркл упоминает заявления отца в СМИ, что она якобы никогда не помогала ему финансово. Она привела в пример его письменную просьбу в октябре 2017 года выслать ему денег. Кроме того, когда у отца случился инфаркт, она пыталась ему помочь.

— Я звонила и писала, я умоляла тебя принять мою помощь, но ты, вместо того, чтобы поговорить со мной, предпочел разговаривать с таблоидами, — упрекнула герцогиня Сассекская.

Она отмечает, что самым болезненным для нее являются его нападки на принца Гарри, который был всегда «терпелив и добр» к нему.

— Если ты любишь меня, как ты это рассказываешь в прессе, пожалуйста, остановись. Позволь нам жить нашей жизнью. Пожалуйста, прекрати лгать, причинять боль, эксплуатировать мои отношения с моим мужем. Я вижу, что ты забился глубоко в эту кроличью нору и думаешь, что выхода уже нет, но задумайся –жить с чистой совестью это ценнее, чем любые деньги на свете, — написала Маркл.

Как сообщал Пятый канал, ранее Томас Маркл потребовал, чтобы герцог и герцогиня Сассекские обсудили с ним взаимные обиды, в противном случае он обещает «заговорить громче».