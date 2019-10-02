Найденный мертвым сотрудник МЧС Жуков находился под следствием

Заместитель главы специального управления ФПС МЧС России Олег Жуков, который по предварительным данным свел счеты с жизнью, находился под следствием по делу о мошенничестве.

Тело подполковника было обнаружено в лесном массиве в Одинцовском районе недалеко от деревни Переделкино вечером 1 октября.

В настоящий момент на месте происшествия работают следственные органы.

СК начал проверку по факту смерти заместителя главы специального управления ФПС МЧС России.

По данным источника ТАСС, он был отстранен от должности в 2018 году в связи с выявленными нарушениями, которые и стали поводом для возбуждения уголовного дела. Помимо Жукова фигурантом этого дела является бывший руководитель спецуправления 100 ФПС МЧС России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замглавы спецуправления ФПС МЧС Жуков найден мертвым в Подмосковье. С места происшествия изъяты два телефона и служебное удостоверение.