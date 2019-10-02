Звезда «Дома-2» Должанский купил квартиру в Сочи за 7 миллионов рублей

Звезда телепроекта «Дом-2» Николай Должанский влез в большие долги, чтобы собрать деньги на двухкомнатную квартиру в Сочи стоимостью семь миллионов рублей. Об этом пишет StarHit.

Недавно 47-летний бывший участник телестройки продал квартиру в Марьиной роще, осуществив одну из своих мечт — переезд к морю. Однако эта задача далась ему нелегко. Шести миллионов, которые он получил за проданную недвижимость, Должанскому не хватило. Чтобы как-то выйти из ситуации, он обратился в организацию по займам и оставил под залог автомобиль.

«Так как другого имущества у меня уже нет», — пояснил экс-звезда «Дома-2».

Помимо прочего, Николаю Должанскому заняли миллион рублей в продюсерском центре. Там в качестве залога он предложил свои рэп-композиции. Если Должанский не сможет выплатить кредит, то в собственность лейблу перейдет весь его репертуар. Зато теперь бывший участник телепроекта является обладателем 84 квадратных метров в центре курортного города, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Должанский «проиграл» жену в карты.