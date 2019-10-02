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  4. В Санкт-Петербурге у популярного диетолога Бобровского угнали Cadillac

В Санкт-Петербурге у популярного диетолога Бобровского угнали Cadillac

, 11:51 78

Директор известного центра снижения веса оценил свой ущерб в три миллиона рублей.

Фото: YouTube @Видеомаркетинг YouTube для бизнеса

Известный в Санкт-Петербурге диетолог, основатель одного из популярных центров снижения веса Андрей Бобровский обратился с заявлением в полицию по поводу угона его автомобиля Cadillac Escalade. Хищение имущества совершено поздним вечером во вторник, 1 октября.

«Неизвестный совершил хищение автомобиля Cadillac Escalade серого цвета, 2016 года выпуска», — сообщили в УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Потерпевший диетолог Андрей Бобровский оценил сумму нанесенного ему ущерба в три миллиона рублей. Камеры видеонаблюдения на месте происшествия отсутствовали. Правоохранительные органы возбудили по факту угона уголовное дело по ст. 158 ч. 4 п. б УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у полицейских в Санкт-Петербурге угнали автомобиль.

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