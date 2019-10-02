  1. Пятый канал
  4. Что известно о смерти звезды мировой эстрады Карела Готта

Что известно о смерти звезды мировой эстрады Карела Готта

, 12:59 Фото 209

Чешский исполнитель скончался в возрасте 80 лет в среду, 2 октября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС /Michal Kamaryt, /Michael Haring, /ZEUS

Король чешской поп-музыки Карел Готт умер в возрасте 80 лет в своем доме в Праге в среду, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря исполнителя — Анету Штольцову. По ее словам, в последние часы жизни Готт находился с родственниками.

Общаясь с журналистами в начале сентября, певец поделился, что врачи обнаружили у него острую лейкемию, в связи с чем он начал амбулаторное лечение. Также известно, что Карел Готт боролся с опухолью лимфатических узлов. Несколько последних концертов исполнителя были отменены из-за его плохого самочувствия. Готт считался самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине звезды индийского кино Виджу Кхоте.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

14:10
Названы самые популярные запросы россиян про татуировки
14:00
Российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье
13:57
Памяти Гии Канчели: Чем еще знаменит композитор «Мимино»?
13:49
Курчатовский институт разработал материалы для более точных исследований космоса
13:35
Умер первый исполнитель роли Юрия Гагарина
13:30
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Сейчас читают

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев