Что известно о смерти звезды мировой эстрады Карела Готта

Король чешской поп-музыки Карел Готт умер в возрасте 80 лет в своем доме в Праге в среду, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря исполнителя — Анету Штольцову. По ее словам, в последние часы жизни Готт находился с родственниками.

Общаясь с журналистами в начале сентября, певец поделился, что врачи обнаружили у него острую лейкемию, в связи с чем он начал амбулаторное лечение. Также известно, что Карел Готт боролся с опухолью лимфатических узлов. Несколько последних концертов исполнителя были отменены из-за его плохого самочувствия. Готт считался самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков.

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