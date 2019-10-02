В Санкт-Петербурге в среду, 2 октября, в результате ДТП с участием иномарки и микроавтобуса, в огне сгорел водитель легкового автомобиля Mazda. Восемь пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Один из них — пострадавший в аварии Максим — рассказал 5-tv.ru подробности трагического происшествия.

«Ехал в маршрутке на работу. Попали в ДТП — в нас влетела Mazda 3. Водитель то ли уснул… И произошло возгорание. И вот люди выбирались из автобуса, благо все успели выбраться. Минуты за три, четыре, пять. И все вспыхнуло. Водителя из Mazda не успели вытащить. Погиб. Сгорел заживо», — поделился кошмарными подробностями пострадавший в ДТП.

Авария произошла на Волховском шоссе. В результате ДТП пассажиры маршрутки, получившие травмы, госпитализированы в различные медучреждения Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших в огненном ДТП в Санкт-Петербурге.