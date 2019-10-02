Список пострадавших в смертельном огненном ДТП в Санкт-Петербурге

В результате ДТП с маршруткой и легковым автомобилем на Волховском шоссе в Санкт-Петербурге в среду, 2 октября, внутри машины Mazda заживо сгорел водитель. В аварии также пострадали пассажиры микроавтобуса.

В салоне маршрутки находились 30 человек, восемь из них пострадали, в том числе один ребенок — пятилетняя девочка. 5-tv.ru публикует список пострадавших в аварии.

Вера Е., 2014 г. р.

Вали Н., водитель маршрутки, 1976 г. р. — ушиб грудной клетки

Иван К., 1978 г. р. — в состояние средней степени тяжести

Максим Х., 1977 г. р.

Марина Г., 1982 г. р. ушибы

Юлия И., 1980 г. р. — ушибы грудной клетки

Ксения Н., 2001 г. р. ушибы, сотрясение

Ирина П., 1983 г. р. — ушибы

Все участники аварии госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Личность водителя легкового автомобиля Mazda пока не установлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль загорелся после столкновения с автобусом в Петербурге.