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Курчатовский институт разработал материалы для более точных исследований космоса

, 13:49 51

Специалисты Национального исследовательского центра создали неорганические материалы нового поколения.

Фото: ТАСС/Eso/gems Project/dpa/handout

Специалисты «Курчатовского института» разработали материалы для более точных исследований космоса и океана. Согласно их расчетам, данные неорганические материалы нового поколения позволят не только приблизиться к точности, но и сэкономить, сообщает РИА Новости.

Разработка экспертов способна испускать видимый свет при взаимодействии с ионизирующим излучением. Благодаря этому эффекту материалы можно использовать для регистрации излучения.

«Это будут современные и малогабаритные устройства, гораздо более удобные в эксплуатации, чем существующие сегодня приборы, работающие на основе изотопа гелий-3», — заявил научный руководитель проекта Михаил Коржик, подчеркнув, что новые материалы предварительно лягут в основу устройств, которые будут эффективны для исследований космического пространства и океанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскосмос опубликовал рассекреченные документы по первым экспедициям на Луну.

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