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«Гостеприимный и легкий!»: Елена Проклова об умершем композиторе Гии Канчели

, 15:36 Эксклюзивное интервью 39

Актриса работала с музыкантом во время съемок советского фильма «Мимино».

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Фото, видео: ТАСС/Джавахадзе Зураб, Instagram @alenaproklova, 5-tv.ru

В возрасте 84 лет во вторник, 2 октября, скончался гениальный грузинский музыкант Гия Канчели. Композитор написал музыку для множества известных фильмов, в том числе для «Мимино». Актриса Елена Проклова, сыгравшая в этой культовой советской кинокартине 1977 года роль стюардессы Ларисы Ивановны Комаровой, рассказала о работе со знаменитым пианистом.

«К сожалению, это было так давно, и так недолго, когда мы снимались в Грузии. Единственное, что запомнилось — это очень гостеприимный, легкий и очень тонко настроенный человек. Это слышно из его прекрасной музыки. Без его песен не сложился бы фильм „Мимино“. Мне кажется, он был тем композитором, который придавал особую окраску, особую духовность кинематографическим картинам, он как бы озвучивал своей музыкой. Для меня это совершенно особый мир, мир музыки, который проникает в кино, в душу к зрителям», — поделилась воспоминаниями артистка.

Елена Проклова выразила глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшегося композитора Гии Канчели.

«Я вместе со всеми родными скорблю и сожалею, что он ушел из этой жизни. Но после себя он очень много оставил. И это будет еще долго-долго для людей важным», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер написавший музыку к «Мимино» композитор Гия Канчели.

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