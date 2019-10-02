«Вы чудесная!» Мария Горбань вдохновила поклонников видео из бассейна

Актриса Мария Горбань опубликовала в Instagram новое видео из бассейна, которым попыталась вдохновить поклонников. На кадрах артистка красиво двигается в воде. При этом бассейн располагается на вершине холмистой местности. В подписи к ролику Горбань процитировала писателя Робина Шарма, посоветовав подписчикам тратить свою жизнь только на по-настоящему важные для самих себя дела, а также внимательно подходить к выбору круга общения.

«Делай то, что тебе всегда хотелось делать. Взберись на скалу, на которую ты мечтал взобраться, или научись играть на трубе. Танцуй в струях дождя или открой новое дело. Научись любить музыку, выучи еще один иностранный язык и снова зажги способность восхищаться, которой ты обладал в детстве. Не откладывай счастье ради достижений», — написала актриса.

«Вы чудесная!» — прокомментировал пост один из поклонников.

«Так надо жить, да», — подтвердил подписчик.

«На вас здесь можно смотреть бесконечно», — признался пользователь.

«Очень красивый пейзаж!» — добавил юзер.

Всего видео собрало почти 100 тысяч просмотров.

Ранее 5-tv.ru публиковал снимок Марии Горбань в бикини.