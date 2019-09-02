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Маша Горбань поприветствовала осень откровенным фото в бикини

, 20:54 Фото 126

Актриса продемонстрировала подписчикам свои шикарные формы.

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Фото, видео : gorban_masha

Актриса сериала «Кухня» Мария Горбань часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками. Недавно артистка опубликовала пикантное фото с пляжа. Звезда в ярком бикини лежит на песке, демонстрируя упругие ягодицы. Так, по словам знаменитости, она встречает осень, пишет Утро.ру.

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Instagram @gorban_masha

Поклонники пришли в восторг от горячей фотографии Горбань и оставили на ее странице множество комментариев. За день снимок собрал более 40 тысяч лайков.

«Орех»;

«Вот это попень»;

«Вот это ножки! Прикольна длина, Маша!»

«Шикарный вид! И главное, никакого разврата!»

«Машенька, вы идеальны», — написали фолловеры.

Маша Горбань считается одной из самых привлекательных и сексуальных российских актрис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Горбань поделилась романтичным фото с мужем.

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