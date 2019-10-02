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  4. «Богиня или королева?!» Ким Кардашьян показала пышные формы в нижнем белье

«Богиня или королева?!» Ким Кардашьян показала пышные формы в нижнем белье

, 14:58 Фото 864

38-летняя американская модель продемонстрировала подписчикам в Instagram идеальную фигуру.

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Фото, видео: instagram @kimkardashian

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала перед подписчиками в нижнем белье. Соблазнительные изгибы звезды семейного реалити-шоу на снимке прекрасно смотрятся в коричневом комплекте из топа без бретелек и трусиках.

«Подходит для всех!» — подписала пост знаменитость, рекламируя модный бренд.

instagram @kimkardashian

Поклонники 38-летней Ким Кардашьян пришли в восторг от фигуры кумира и поспешили одарить любимицу множеством лестных комплиментов. Потрясающие воображение изгибы вкупе с сексуальным загаром звезды сделали свое дело — за несколько часов новая публикация модели набрала более 1,8 миллиона лайков и шести тысяч комментариев.

«Прекрасный вид!»

«Богиня или королева?!»

«Замечательное тело!»

«Ты выглядишь волшебно!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян приедет в Армению после скандала с нижним бельем.

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