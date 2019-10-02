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Сбивший насмерть пешеходов на Невском проспекте водитель признал вину

, 16:32 Видео 66

Мужчина управлял автомобилем без прав и в состоянии наркотического опьянения.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Смертельное ДТП на Невском 9

В Куйбышевском районном суде Петербурга состоялось очередное слушание по делу о смертельном ДТП, которое произошло в феврале на Невском проспекте. В зале суда Мурад Каграман оглы Касымов признал свою вину, передает 78.ru.

На заседание подсудимый 30-летний мужчина прибыл в сопровождении адвоката и родственника. От комментариев он отказался.

Следствие установило, что 24 февраля Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным права управления автомобилем, сел за руль BMW X6 на Думской улице и употребил наркотический газ из воздушного шара.

Далее у дома № 55 по Невскому проспекту водитель попал в аварию, после чего его иномарка протаранила пятерых пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. Среди них был американский путешественник.

После аварии Касымов был арестован, но в августе ему была изменена мера пресечения на «запрет определенных действий», в частности, управление всеми видами транспортных средств. Также ему нельзя покидать жилье в ночное время и посещать места общественного питания, где можно употреблять алкоголь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда Касымов, сидя за рулем, подышал из шарика с так называемым веселящим газом, а спустя несколько минут врезался в пешеходов.

Тема:
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