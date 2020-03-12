Суд вынес приговор водителю, сбившему пятерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге
Виновник смертельного ДТП Мурад Касымов приговорен восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru
В Петербурге поставили точку в громком уголовном деле. Год назад Мурад Касымов на люксовом внедорожнике вылетел на тротуар Невского проспекта в центре Петербурга. Два человека погибли, еще трое с тяжелейшими травмами оказались в больницах.
Как выяснило следствие, мужчина вообще не имел права садиться за руль. Ранее он был лишен водительского удостоверения. Кроме того, в момент ДТП находился под воздействием веселящего газа — закиси азота.
Суд приговорил Касымова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого ДТП с маршруткой в Петербурге.
Нашли ошибку?