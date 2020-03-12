Суд вынес приговор водителю, сбившему пятерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

В Петербурге поставили точку в громком уголовном деле. Год назад Мурад Касымов на люксовом внедорожнике вылетел на тротуар Невского проспекта в центре Петербурга. Два человека погибли, еще трое с тяжелейшими травмами оказались в больницах.

Как выяснило следствие, мужчина вообще не имел права садиться за руль. Ранее он был лишен водительского удостоверения. Кроме того, в момент ДТП находился под воздействием веселящего газа — закиси азота.

Суд приговорил Касымова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого ДТП с маршруткой в Петербурге.