Для водителя BMW «под шариками», сбившего пешеходов в Петербурге, просят 6 лет тюрьмы

Прокуратура просит посадить на шесть лет въехавшего в группу пешеходов на Невском проспекте Санкт-Петербурга водителя BMW Мурада Касымова. Об этом сообщает 78.ru.

Кроме того, виновника смертельного ДТП просят приговорить к штрафу в 200 тысяч рублей. Касымов, обвиняемый по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», полностью признал свою вину.

Установлено, что непосредственно перед аварией Касымов вдыхал закись азота из воздушного шарика и употреблял наркотики. На момент аварии в ночь на 24 февраля виновник ДТП не имел права управлять автомобилем, так как был лишен водительских прав. Касымов, двигаясь по Невскому проспекту не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пятерых пешеходов, двое из которых погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выжившие в страшном ДТП в Петербурге в шоке от решения суда, выпустившего виновника аварии из СИЗО.