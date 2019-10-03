Вейп убил девушку и чуть не отправил на тот свет ее парня

18-летняя Анастасия скончалась в Москве в результате отравления неизвестным веществом. Ее 20-летний парень Артем госпитализирован в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, молодые люди вместе курили вейп.

Правоохранители получили тревожное сообщение вечером 1 октября. Звонившая женщина рассказала, что в подъезде одного из домов в поселке Коммунарка возле лифта лежат два человека без сознания.

На месте происшествия полицейские обнаружили врачей скорой помощи. Они пытались реанимировать молодого человека, впоследствии госпитализированного в Городскую клиническую больницу № 7.

Девушку, одетую в черное и с пирсингом в ушах и носу, специалисты признали мертвой на месте. Ею оказалась уроженка Челябинской области по имени Анастасия, обучавшаяся в столичном колледже графическому дизайну.

Мать девушки рассказала, что дочь позволяла себе курить и иногда выпивала спиртное. Наркотики она не употребляла. С госпитализированным молодым человеком Анастасия состояла в отношениях. Как они оказались в Коммунарке, женщина объяснить не смогла.

На следующий день, 2 октября, правоохранители доставили из Коммунарки в больницу № 7 еще одного молодого человека. 17-летнему парню поставили диагноз: токсическое действие неуточненного вещества. При нем нашли картриджи на вейп Logic.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, целая серия смертей из-за вейпов ранее прокатилась по Америке. Как противостоять подобным смертям, пока никто не знает.