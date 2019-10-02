В ГИБДД предложили не штрафовать водителей в плохую погоду

Госавтоинспекция РФ направила в регионы указание перестать штрафовать водителей за нарушения, выявленные камерами фотовидеофиксации во время сильного тумана или дождя. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Причиной подготовки данного документа стало то, что камеры не всегда корректно работают в плохую погоду. Из-за этого водители получали штрафы за нарушения, которых не совершали. Подобные факты были выявлены в ходе проведенного системного анализа, пишет ТАСС.

Направленное Госавтоинспекцией указание затрагивает и другие ситуации, в которых нельзя наказывать водителей за нарушения, зафиксированные камерами. Например, штрафы не должны выноситься при отсутствии знаков, предупреждающих о работе камер, при отключении светофоров, проведении дорожных работ и управлении дорожным движением регулировщиком.

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