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  4. В ГИБДД предложили не штрафовать водителей в плохую погоду

В ГИБДД предложили не штрафовать водителей в плохую погоду

, 21:15 31

Камеры фотовидеофиксации не должны «замечать» нарушения во время сильного тумана или дождя, считают в ведомстве.

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Фото, видео: ТАСС/Paul Zinken, / Julian Stratenschulte, /Коротаев Артем, / Алеев Егор, / Фото ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция РФ направила в регионы указание перестать штрафовать водителей за нарушения, выявленные камерами фотовидеофиксации во время сильного тумана или дождя. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Причиной подготовки данного документа стало то, что камеры не всегда корректно работают в плохую погоду. Из-за этого водители получали штрафы за нарушения, которых не совершали. Подобные факты были выявлены в ходе проведенного системного анализа, пишет ТАСС.

Направленное Госавтоинспекцией указание затрагивает и другие ситуации, в которых нельзя наказывать водителей за нарушения, зафиксированные камерами. Например, штрафы не должны выноситься при отсутствии знаков, предупреждающих о работе камер, при отключении светофоров, проведении дорожных работ и управлении дорожным движением регулировщиком.

С 1 октября увеличились страховые выплаты при оформлении ДТП по европротоколу. Компенсация составит до 400 тысяч рублей. Как сообщал 5-tv.ru, ранее такую выплату можно было получить только при оформлении аварии сотрудником ГИБДД.

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