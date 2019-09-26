  1. Пятый канал
  4. «Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку

, 15:11 Фото 50 892

Невероятные изменения во внешности 60-летней телеведущей приятно удивили фанатов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева тщательно подготовилась к началу нового сезона съемок телепередачи на федеральном канале. Ведущая сильно похудела и осветлила волосы, практически превратившись в блондинку. Сменив имидж, звезда поспешила поделиться изменениями во внешности с подписчиками в Instagram. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в элегантном черном платье, демонстрирующем ее постройневшую фигуру.

Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак

Преобразившуюся Ларису Гузееву поспешили похвалить звезды отечественного шоу-бизнеса. Телеведущей восхитилась еще одна «вечно молодая» коллега по цеху.

«Лапочка, какая ты красивая!» — оставила комментарий к фото Елена Малышева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Поклонники Ларисы Гузеевой также не могли не заметить ее чудесной трансформации. Фанаты завалили любимую телезвезду комплиментами. Многие отметили — благодаря похудению артистка помолодела на несколько лет.

«Вы очень постройнели и помолодели. Так держать!»

«Вы, как вино, все лучше и крепче»;

«Какая худышка! Планета вечной молодости и красоты!»

«Похудели — сразу минус десять лет!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева поделилась рецептом яблочного лакомства.

Читайте также

+9° Днём +10°
Ночью +3°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Последние новости

16:09
Анастасия Решетова утверждает, что Тимати будет присутствовать на родах
16:04
Памяти Жака Ширака: Яркая жизнь в ярких кадрах
16:02
«Богиня любви!» Модель-провокатор Деми Роуз обнажилась в ванне с лепестками
15:57
Священника Стремского обвиняют в надругательстве над семью детьми
15:47
Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах
15:28
Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светлану Светличную от серьезного недуга

Сейчас читают

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев