Певица Ханна рассказала подписчицам, что должна носить в сумочке любая красавица

Российская певица Анна Иванова, известная как Ханна, выложила в Instagram видео с очередной фотосессии, где продемонстрировала отлично сделанный макияж. Впрочем, мужчин, далеких от вопросов косметики, она заинтересовала не меньше. В кадре модель медленно наносит помаду на чувственные губы и сверкает вожделеющим взглядом. Чтобы окончательно свести с ума поклонников, Ханна поворачивается к камере боком, показывая декольте и открытую спину с татуировкой.

Оторваться от ролика, не досмотрев до конца, не так просто. И все же певица записала его не только затем, чтобы в очередной раз получить порцию восторженных комплиментов. Чтобы не быть голословной, Ханна прикрепила видео к своему перечню косметических средств, которые должна иметь под рукой любая красотка.

«Девочки️, вы многие написали, что список нужен. Значит, ловите и сохраняйте», — написала певица.

Instagram @offi_hanna

По мнению модели, в арсенале каждой соблазнительницы должны быть: выравнивающий кожу праймер, фиксатор для макияжа, крем для глаз, хайлайтер для тела, румяна и бронзатор, тональный крем, блестящие подводки для глаз, жидкие тени, блеск для губ, кисточка, маска-стик. Чтобы не осталось вопросов, ко всем этим предметам автор поста приписала конкретные марки. Тем не менее, вопросы после просмотра ролика остались к самой модели.

«Макияж — супер! Но волосы… Это ваш стиль или что? Вы одна ходите с мокрой головой?»

«Губы выдают красоту ненатуральную. Нельзя их как-то уменьшить? В остальном все прекрасно»;

«Как можно быть такой красивой?» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, поклонники впервые увидели лицо дочери певицы Ханны.