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«Я тушил сколько мог!»: Очевидец о смертельном огненном ДТП в Петербурге

, 11:29 Эксклюзивное интервью 320

В результате аварии скончался водитель Mazda, восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

На Волховском шоссе в Санкт-Петербурге в среду, 2 октября, в результате аварии с участием иномарки и микроавтобуса, в огне сгорел водитель Mazda. В ДТП пострадали восемь пассажиров маршрутки. Очевидец трагического происшествия Алексей Анахов рассказал 5-tv.ru о подробностях случившегося.

«Я сам момент удара не видел. Видел только, что маршрутка в забор отлетела правой стороной. Автомобиль „запарил“. Я огнетушитель схватил и туда побежал. Машина парила и дымилась, огня не было. Пока суд да дело, из-под торпеды огонь пошел. Я тушил сколько мог, у меня огнетушитель кончился. И у ребят все кончилось. А водитель там зажатый — пацаненок молодой был. У меня лом был, мы стали дверь выламывать, замок. А он лежал, не шевелился, не мычал, ничего. Ломали дверь, но не смогли, а уже торпеда горит, салон. Говорю ребятам, чтобы за плечи, за руки тянули его. А я к ногам нырнул его. Правую ногу вытащил, а левую — под рулем зажало. Тянул, сколько мог, но уже огонь, дым в лицо», — поделился ужасающими подробностями очевидец.

Алексей Анахов утверждает, что в результате аварии двери микроавтобуса оказались заблокированы. Пассажиры маршрутки не могли выбраться из салона самостоятельно.

«Водитель маршрутки выпал из-за руля, кричал, за ребра держался. А люди метались, им не выйти, там забор с правой стороны. Стали стекла бить и вытаскивать их на левую сторону. Там очень много людей лица разбили», — сказал свидетель аварии.

Восемь пострадавших пассажиров маршрутки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших в огненном ДТП в Санкт-Петербурге.

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