Анна Седокова в новом имидже развеяла миф о красоте «босых, беременных и на кухне»

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотосессию, на которой предстала в кардинально новом имидже. На снимках исполнительница уже не блондинка с длинными волосами, а шатенка с короткой стрижкой, накрашена почти до неузнаваемости и одета в непривычную для себя джинсовую куртку вместо платья.

«Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины — ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки», — написала Седокова под постом.

Саму певицу для этих десяти фотографий «обработал», как выразилась она, известный дизайнер Даниил Величко. Результат его работы, очевидно, так понравился Анне, что ей очень захотелось получить обратную связь от подписчиков.

Instagram @annasedokova

«Давайте вы выберете номер вашего фото-фаворита, напишете цифру в комментариях, а я вечером выберу методом тыка победителя и отправлю на карту две тысячи рублей», — предложила автор поста.

Фолловеры с охотой включились в эту игру и стали наперебой отправлять поп-диве номера понравившихся им снимков.

«Седьмая (фотография — Прим. ред.) — просто шикарная! Взгляд сильной и независимой»;

«Все фото клевые, но, на мой взгляд, девятая (фотография — Прим. ред.) — необычная какая-то»;

«Восемь! Твои глаза сделали это фото», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дерущуюся Анну Седокову сняли на видео.