  1. Пятый канал
  4. Анна Седокова в новом имидже развеяла миф о красоте «босых, беременных и на кухне»

Анна Седокова в новом имидже развеяла миф о красоте «босых, беременных и на кухне»

, 19:56 Фото 218

Певица обещала деньги случайному подписчику, который выберет одно из ее новых фото.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотосессию, на которой предстала в кардинально новом имидже. На снимках исполнительница уже не блондинка с длинными волосами, а шатенка с короткой стрижкой, накрашена почти до неузнаваемости и одета в непривычную для себя джинсовую куртку вместо платья.

«Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины — ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки», — написала Седокова под постом.

Саму певицу для этих десяти фотографий «обработал», как выразилась она, известный дизайнер Даниил Величко. Результат его работы, очевидно, так понравился Анне, что ей очень захотелось получить обратную связь от подписчиков.

Instagram @annasedokova

«Давайте вы выберете номер вашего фото-фаворита, напишете цифру в комментариях, а я вечером выберу методом тыка победителя и отправлю на карту две тысячи рублей», — предложила автор поста.

Фолловеры с охотой включились в эту игру и стали наперебой отправлять поп-диве номера понравившихся им снимков.

«Седьмая (фотография — Прим. ред.) — просто шикарная! Взгляд сильной и независимой»;

«Все фото клевые, но, на мой взгляд, девятая (фотография — Прим. ред.) — необычная какая-то»;

«Восемь! Твои глаза сделали это фото», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дерущуюся Анну Седокову сняли на видео.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

20:15
«Что вы несете?» Вера Брежнева прокомментировала слухи о «гостевом браке» с Меладзе
20:01
В Москве стартовала Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал»
19:56
Анна Седокова в новом имидже развеяла миф о красоте «босых, беременных и на кухне»
19:46
«СОГАЗ» окажет помощь пострадавшим в смертельном огненном ДТП в Петербурге
19:35
Певица Ханна рассказала подписчицам, что должна носить в сумочке любая красавица
19:27
Суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве

Сейчас читают

Пилоту, 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево», предъявлено обвинение
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев