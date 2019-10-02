Легендарная группа A-ha выступит в Петербурге 20 ноября

Норвежская группа A-ha выступит в Петербурге в Ледовом дворце 20 ноября в рамках мирового турне, посвященного дебютному альбому Hunting High and Low 1985 года.

Состав коллектива остается неизменным с начала его основания в Осло — в 1982 году. Вокалист Мортен Харкет, клавишник Магне Фурухольмен и гитарист Пол Воктор-Савой за почти четыре десятилетия пробовали различные музыкальные стили — нью-вейв, синти-поп, поп-рок, но неизменно в каждом из них рождались хиты, которые и по сей день популярны по всему миру.

К настоящему моменту группа выпустила более десяти альбомов. Тур A-ha начнется в Дублине, и всего группа посетит 15 городов, в том числе Северную столицу.

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