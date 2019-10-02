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  4. Автомобиль врезался в самолет в греческом Ираклионе

Автомобиль врезался в самолет в греческом Ираклионе

, 23:03 Фото 15

ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Никос Казандзакис» около 11 часов утра 2 октября.

Фото: Facebook / Νίκος Γεωργιλαδάκης

Автомобиль врезался в самолет в аэропорту «Никос Казандзакис» в греческом Ираклионе 2 октября в 11 утра по местному времени. Об этом сообщает издание lifo.gr.

В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что лайнер вылетел по расписанию.

Что стало причиной происшествия в настоящий момент неизвестно. Также не сообщается, находились ли пассажиры на борту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что столкновение двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» попало на видео. Два воздушных судна зацепились крыльями и получили незначительные технические повреждения. Один из самолетов буксировали по территории аэропорта, а второй должен был осуществить рейс в Пекин — на его борту находилось 230 человек.

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