Пласидо Доминго покидает пост руководителя Los Angeles Opera из-за скандала

Испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго объявил об уходе с поста руководителя Los Angeles Opera из-за скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает издание The New York Times.

«Недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой моя способность служить этой компании, которую я так люблю, была поставлена под угрозу», — заявил Пласидо Доминго.

78-летний оперный певец находился на посту генерального директора Los Angeles Opera с 2003 года. 13 августа девять женщин обвинили испанского тенора в сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал еще с 1980-х годов. По словам потерпевших, восемь из которых предпочли остаться анонимными, Пласидо Доминго в обмен на интим предлагал им свою протекцию. Открыто о харассменте со стороны тенора заявила только певица Патрисия Вульф.

5 сентября громкий скандал получил продолжение — против Пласидо Доминго свои обвинения выдвинули еще 11 женщин, большинство которых также пожелали остаться в тени. Причиной их анонимности названо желание избежать возможных последствий в связи с тем, что они продолжают работать в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модели обвинили сотрудников всемирно известного бренда нижнего белья в домогательствах.