Украинский музыкант и продюсер Иван Дорн в своем аккаунте в Instagram разместил эффектный снимок, сделанный на море в окружении своего коллектива Dornabanda. 30-летний уроженец Челябинска позирует на фото в шортах стоя на доске для сапсерфинга с веслом в руках.
Подписчики знаменитости пришли в восхищение от образа исполнителя. В комментариях фолловеры оставили Ивану Дорну массу дифирамбов.
«Выглядишь, как снизошедшее божество!»
«А фигура… огонь»
«Дядька Дорномор»
«Ох, кому ж эта красота достанется»
«Нифига ты аквамен!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Дорн стал первым звездным наставником реалити-шоу группы Open Kids.