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  4. «Гребем, салаги!» Иван Дорн на доске для сапсерфинга восхитил подписчиков — фото

«Гребем, салаги!» Иван Дорн на доске для сапсерфинга восхитил подписчиков — фото

, 7:09 Фото 495

Украинский певец выложил в сеть эффектный снимок, сделанный в окружении своего коллектива.

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Фото, видео: Instagram @dorn_ivan

Украинский музыкант и продюсер Иван Дорн в своем аккаунте в Instagram разместил эффектный снимок, сделанный на море в окружении своего коллектива Dornabanda. 30-летний уроженец Челябинска позирует на фото в шортах стоя на доске для сапсерфинга с веслом в руках.

«Значит так! Празднуем „днюху“ на острове! Остров у меня за спиной! Гребем сначала левой, потом… Короче! Как все девять лет до этого — против течения! Ясно? Гребем, салаги! Ах, да! С праздником, Dornabanda!» — написал Иван Дорн под публикацией.

Instagram @dorn_ivan

Подписчики знаменитости пришли в восхищение от образа исполнителя. В комментариях фолловеры оставили Ивану Дорну массу дифирамбов.

«Выглядишь, как снизошедшее божество!»

«А фигура… огонь»

«Дядька Дорномор»

«Ох, кому ж эта красота достанется»

«Нифига ты аквамен!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Дорн стал первым звездным наставником реалити-шоу группы Open Kids.

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