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  4. «Серьезно?» Леонтьев показал детское фото с прямыми волосами

«Серьезно?» Леонтьев показал детское фото с прямыми волосами

, 8:57 Фото 249

Певец опубликовал снимок, на котором ему не более шести лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @valera_leontiev

Певец Валерий Леонтьев удивил поклонников снимком в Instagram — артист сделал коллаж с изображением себя сегодняшнего и себя — шестилетнего мальчишки.

Причем Леонтьев-ребенок запечатлен на фотографии с абсолютно прямыми волосами. Более того, как отметили подписчики, «не вьется даже челка». Сам же Леонтьев в подписи к снимку не стал обращать на этот момент лишнее внимание.

«Черт! Как же быстро», — подписал он фото, имея в виду быстро пролетевшее время.

Instagram @valera_leontiev

«Красавчик!» — прокомментировал пост один из пользователей.

«Серьезно? У вас были прямые волосы?» — озадачился другой.

«Да чего вы сожалеете о прожитом, сколько ведь еще впереди», — рассудил юзер.

«Валерка, тебе и с прямыми класс!» — отметил еще один поклонник.

Также певцу сделали множество комплиментов по поводу его внешности в настоящий момент, подчеркнув, что он «хорошо сохранился».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду Comedy Woman Марину Федункив неожиданно сравнили с Валерием Леонтьевым из-за блестящего халата.

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