Умер фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

На протяжении всей своей жизни он оставался единственным постоянным участником из оригинального состава.

Кем был Конрад Лант

Фото: © Getty Images/Anne-Marie Forker / Contributor

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Умер фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант

Скончался фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант, известный под псевдонимом Кронос. Ему было 63 года. О кончине музыканта сообщили его коллеги.

«С глубокой скорбью мы сообщаем новость о том, что скончался Конрад „Кронос“ Лант. На протяжении более четырех десятилетий голос, бас-гитара и творческое видение Конрада были душой Venom. Он создал то, что навсегда изменило тяжелую музыку», — говорится в заявлении группы в социальных сетях.

Причины смерти остаются неизвестными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в США не состоялась смертная казнь над женщиной, осужденной за жестокое убийство тридцатилетней давности. Смертельная иньекция не сработала дважды, и осужденная, оставаясь в сознании, какое-то время мучилась. Об этом рассказали свидетели. После этого случая американское общество разделилось на два полярных мнения: одни считают, что раз женщина является преступницей, ее нужно наказать. Другие требуют отменить высшую меру наказания, как ненужное зверство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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