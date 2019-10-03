Оперная дива Анна Нетребко посвятила пост в Instagram своей детской мечте. По ее словам, будучи ребенком, она хотела стать вовсе не певицей, а русалкой.
«Когда я была маленькой, я мечтала стать русалкой, потому что подводный мир увлекал меня…» — призналась Нетребко, сопроводив публикацию снимком с отдыха во Флориде.
«Сильное фото!» — прокомментировал пост один из поклонников.
«Нереальная красота!» — добавил другой.
«Нимфа!» — сделал комплимент подписчик.
«Несомненно ваша стихия», — счел пользователь.
«Как в сказке… Вышла из пены морской», — написал еще один юзер.
Оперная певица, в свою очередь, поблагодарила поклонников за поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Нетребко затмила всех на красной дорожке.