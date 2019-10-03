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Анна Нетребко призналась, кем на самом деле хотела стать в детстве — фото

, 9:41 Фото 51

Оперная дива поведала о своей детской мечте в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная дива Анна Нетребко посвятила пост в Instagram своей детской мечте. По ее словам, будучи ребенком, она хотела стать вовсе не певицей, а русалкой.

«Когда я была маленькой, я мечтала стать русалкой, потому что подводный мир увлекал меня…» — призналась Нетребко, сопроводив публикацию снимком с отдыха во Флориде.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Сильное фото!» — прокомментировал пост один из поклонников.

«Нереальная красота!» — добавил другой.

«Нимфа!» — сделал комплимент подписчик.

«Несомненно ваша стихия», — счел пользователь.

«Как в сказке… Вышла из пены морской», — написал еще один юзер.

Оперная певица, в свою очередь, поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Нетребко затмила всех на красной дорожке.

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