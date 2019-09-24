  1. Пятый канал
  4. «Королева!» Анна Нетребко в роскошном платье затмила всех на красной дорожке

«Королева!» Анна Нетребко в роскошном платье затмила всех на красной дорожке

, 16:09 Видео 489

Российская певица появилась на открытии нового сезона Метропилитен Оперы в шикарном наряде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная дива Анна Нетребко произвела фурор на открытии нового сезона Метропилитен Оперы. Певица опубликовала в своем Instagram видео с мероприятия. В кадре знаменитость на красной дорожке предстала в длинном роскошном платье цвета фуксии.

Наряд выгодно подчеркнул узкую талию и пышные формы Анны. Образ дополнил массивный браслет, усыпанный бриллиантами, и оригинальный клатч в виде книги.

Поклонники остались в полном восторге от образа любимой певицы. Телеведущая Екатерина Андреева назвала Нетребко «королевишной». Подписчики также оставили множество комплиментов оперной диве в комментариях.

«Великолепны! А клатч — это просто находка! Настоящая «вишенка на торте»;

«Красавица неимоверная! Бог дал как бонус к таланту певицы!»;

«Королева!»

«Всегда самая прекрасная Анна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов.

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

16:49
«Прямое сходство!» Брат Лизы Боярской восхищен тем, как его сестра похожа на бабушку
16:42
Видео: На Байконуре освятили последнюю ракету «Союз-ФГ»
16:33
Копия? Ольга Бузова показала свое «превращение» в Дженнифер Лопес
16:23
«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv
16:19
Петербурженка серьезно пострадала в ДТП в Таиланде
16:14
Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста

Сейчас читают

«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения
Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян
Дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности саентологии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев