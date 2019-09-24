«Королева!» Анна Нетребко в роскошном платье затмила всех на красной дорожке

Оперная дива Анна Нетребко произвела фурор на открытии нового сезона Метропилитен Оперы. Певица опубликовала в своем Instagram видео с мероприятия. В кадре знаменитость на красной дорожке предстала в длинном роскошном платье цвета фуксии.

Наряд выгодно подчеркнул узкую талию и пышные формы Анны. Образ дополнил массивный браслет, усыпанный бриллиантами, и оригинальный клатч в виде книги.

Поклонники остались в полном восторге от образа любимой певицы. Телеведущая Екатерина Андреева назвала Нетребко «королевишной». Подписчики также оставили множество комплиментов оперной диве в комментариях.

«Великолепны! А клатч — это просто находка! Настоящая «вишенка на торте»;

«Красавица неимоверная! Бог дал как бонус к таланту певицы!»;

«Королева!»

«Всегда самая прекрасная Анна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов.