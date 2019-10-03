  1. Пятый канал
  4. «Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца

«Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца

, 10:48 Фото 377

Анастасия Квитко традиционно опубликовала в Instagram новые провокационные кадры.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: instagram @kimkardashian

Русская модель Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», опубликовала в Instagram новые провокационные кадры в купальниках. В сторис дива демонстрирует формы, поглаживая себя, а на снимке позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом. Большинство пользователей сочли, что халат в данном случае явно лишний.

instagram @kimkardashian

«Сними халатик!» — прокомментировал один из них.

«По-моему, халат стоило бы снять», — добавил другой.

«Бомба!» — не сдержался подписчик.

«Не девушка, а мечта», — признался юзер.

«Грудь огонь!» — написал еще один поклонник.

Между тем недавно подписчиков озадачило, что Квитко несколько дней подряд не меняет локацию для фотосессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как грудь «Русской Кардашьян» едва уместилась в бюстгальтере.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

11:15
Видео: три последних бомбардировщика Су-34 прибыли в авиаполк под Челябинском
10:59
В Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки»
10:48
«Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца
10:35
В московской школе ученики окунули одноклассника головой в унитаз — видео
10:30
Лобода показала друга, с которым уже неделю не расстается ни днем, ни ночью
10:27
У экс-форварда «Зенита» угнали машину в Петербурге

Сейчас читают

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву в московском баре
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев