«Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца

Русская модель Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», опубликовала в Instagram новые провокационные кадры в купальниках. В сторис дива демонстрирует формы, поглаживая себя, а на снимке позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом. Большинство пользователей сочли, что халат в данном случае явно лишний.

instagram @kimkardashian

«Сними халатик!» — прокомментировал один из них.

«По-моему, халат стоило бы снять», — добавил другой.

«Бомба!» — не сдержался подписчик.

«Не девушка, а мечта», — признался юзер.

«Грудь огонь!» — написал еще один поклонник.

Между тем недавно подписчиков озадачило, что Квитко несколько дней подряд не меняет локацию для фотосессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как грудь «Русской Кардашьян» едва уместилась в бюстгальтере.