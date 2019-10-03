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  4. Олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову «кинули» на два миллиона рублей

Олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову «кинули» на два миллиона рублей

, 11:47 189

Специалист по оказанию оккультных услуг пообещала спортсменке дистанционно решить ее проблемы личного характера.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

В столичную полицию обратилась российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова, пострадавшая от рук мошенницы в интернете. Как стало известно 5-tv.ru, в сентябре прославленная спортсменка нашла в Instagram объявление об оказании оккультных услуг и решила прибегнуть к помощи специалиста. Сотникова списалась с экстрасенсом, представившейся Ольгой, и рассказала ей о проблемах в личной жизни.

Специалист по оказанию оккультных услуг пообещала фигуристке помочь в ее беде и попросила перевести на свой счет деньги за работу. Сами услуги Ольга якобы оказывает дистанционно. Сотникова отправила на указанный счет в общей сложности два миллиона рублей. После чего экстрасенс перестала выходить на связь. 

Сейчас столичное ГУ МВД РФ проводит проверку по данному заявлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аделина Сотникова выложила в Instagram фото, под которым написала, что хочет «отключить голову».

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