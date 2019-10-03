  1. Пятый канал
  4. Самолет МС-21-300 благополучно сел в подмосковном аэропорту

Самолет МС-21-300 благополучно сел в подмосковном аэропорту

, 12:05 59

Как стало известно 5-tv.ru, на борту авиалайнера находилось четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: ТАСС/ Бобылев Сергей

Самолет МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский». Во время испытательного полета в четверг, 3 октября, у авиалайнера произошел сбой в работе шасси.

«Произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находилось четыре человека. В результате экстренного приземления никто из членов экипажа не пострадал.

МС-21 — новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет. По планам разработчиков, он должен составить конкуренцию таким моделям, как Boeing 737, Airbus A220 и Airbus A320neo. Планируется, что поставки МС-21 начнутся через два года. Контракт на поставку 50 самолетов уже заключил «Аэрофлот».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из пассажиров рейса Гамбург — Москва умер во время перелета.Инцидент проиозошел 25 сентября.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

12:55
Директор Сотниковой прокомментировал слухи о том, что ее «кинули» на деньги
12:42
В 2020 году российский этап престижной гонки DTM пройдет в на трассе «Игора Драйв» под Петербургом
12:33
«Принцесса!» Звезда сериала «Ищейка» Банщикова похвасталась новым купальником
12:18
«Сечка до боя заживет»: Кокляев о кровоточащей ране после драки с Емельяненко
12:05
Самолет МС-21-300 благополучно сел в подмосковном аэропорту
11:54
Емельяненко выложил видео кровавой драки с Кокляевым

Сейчас читают

Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев