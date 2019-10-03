Самолет МС-21-300 благополучно сел в подмосковном аэропорту

Самолет МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский». Во время испытательного полета в четверг, 3 октября, у авиалайнера произошел сбой в работе шасси.

«Произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находилось четыре человека. В результате экстренного приземления никто из членов экипажа не пострадал.

МС-21 — новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет. По планам разработчиков, он должен составить конкуренцию таким моделям, как Boeing 737, Airbus A220 и Airbus A320neo. Планируется, что поставки МС-21 начнутся через два года. Контракт на поставку 50 самолетов уже заключил «Аэрофлот».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из пассажиров рейса Гамбург — Москва умер во время перелета.Инцидент проиозошел 25 сентября.