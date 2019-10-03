Глава ФСИН Корниенко отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 3 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте указа.

Информация об отставке главы ФСИН появилась 1 октября. Увольнение Корниенко связано с достижением предельного возраста нахождения на службе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Геннадий Корниенко занимал данную должность с 26 июня 2012 года. До этого служил в КГБ СССР, после — в ФСБ. В 2001 году был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны РФ, через год занял пост главы Государственной фельдъегерской службы.

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