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  4. Глава ФСИН Корниенко отправлен в отставку

Глава ФСИН Корниенко отправлен в отставку

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Президент России подписал указ об освобождении от должности Геннадия Корниенко в четверг, 3 октября.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 3 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте указа.

Информация об отставке главы ФСИН появилась 1 октября. Увольнение Корниенко связано с достижением предельного возраста нахождения на службе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Геннадий Корниенко занимал данную должность с 26 июня 2012 года. До этого служил в КГБ СССР, после — в ФСБ. В 2001 году был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны РФ, через год занял пост главы Государственной фельдъегерской службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал об увольнении генерала-полковника Сергея Меликова.

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