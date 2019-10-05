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  4. «Телефон буду отключать!»: Александр Михайлов не примет поздравлений в юбилей

«Телефон буду отключать!»: Александр Михайлов не примет поздравлений в юбилей

, 17:07 Видео 70

Звезда фильма «Любовь и голуби» рассказал о том, почему любит «уходить» в ракушку на свой день рождения и по какой причине в этот день он всегда недоступен.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

На пресс-конференции агентства «Россия сегодня», отвечая на вопросы журналистов, актер негативно высказался по поводу своего 75-летнего юбилея, который он отмечает 5 октября. Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал о том, что не любит афишировать празднование своего дня рождения.

«Я стараюсь в свой день рождения уйти в ракушку среди своих самых близких людей и не очень афишировать 75-летие. Но я знаю, что от этого уже никуда не денешься. Если бы я не снимался в 80 картинах, а снялся бы в одном фильме „Любовь и голуби“, то произошло бы, то же самое» — объяснил Александр Яковлевич.

Он также сообщил, что планирует выключить телефон и в этот день дозвониться до него будет невозможно.

«По крайней мере, я телефон буду отключать» — предупредил актер.

Александр Михайлов отказался комментировать место проведения торжества. Артист решил сохранить информацию в тайне и прекратить дальнейшие обсуждения деталей.

«Среди своих, своих очень близких. А где? Это моя тайна. Давайте эту тему просто прикроем и все» — закрыл вопрос Михайлов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера фильма «Любовь и голуби» Владимира Меньшова поздравил с 80-летним юбилеем Владимир Путин.

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