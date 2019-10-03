Что известно о полицейском, учинившем кровавую бойню в Париже

В центре Парижа идет эвакуация: людей выводят из здания префектуры. Район оцеплен. В небе дежурят вертолеты. В четверг, 3 октября, на острове Ситэ — в самом сердце французской столицы — мужчина внезапно напал с ножом на полицейских.

Известно, что он 20 лет проработал в парижской префектуре: все погибшие были его коллегами.

Квартал, в котором произошло нападение, полностью перекрыт. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции. В центр Парижа стягивают дополнительные силы. По тревоге подняли военных и спецназ.

Эта территория особо охраняется, но убийца сумел пронести с собой керамический нож и устроил здесь настоящую резню. Четверо погибших, ранены как минимум пятеро.

Мотивы нападения пока не ясны, но первые версии уже есть. Вся информация у Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посетитель Центра Помпиду в Париже набросился с ножом на картину Даниеля Бюрена.