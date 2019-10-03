Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов

Государственная Дума переедет в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Соответствующее поручение дал Владимир Путин Управлению делами президента РФ. Документ публикован в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.

Управделами должно обеспечить временное размещение Госдумы в доме 1 по Большой Дмитровке, а также подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и других организаций, обеспечивающих деятельность нижней палаты парламента. Пленарные заседания Госдумы будут проходить в Колонном зале Дома союзов.

Переселение связано с необходимостью реконструкции здания в Охотном ряду, где до сегодняшнего дня заседала Госдума. Как ранее писал 5-tv.ru, в мае 2019 года в фундаменте были обнаружены пустоты и провалы. Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев заявлял тогда, что зал заседаний вместе с депутатами может в любой момент «рухнуть в подвал». А в 2017 году во время дождя прямо посреди пленарного заседания на депутатов полилась вода с потолка.

Здание по адресу Охотный ряд, дом 1, было построено в 1935 году. В разное время там располагались Совет Труда и Обороны, Совнарком, Совет министров СССР, Госплан и, наконец, Госдума. Сооружение признано объектом культурного наследия.