«Не переедать! Только кефир!» Рыженькая из «Тату» раскрыла секрет худобы

Экс-солистка скандальной музыкальной группы «Тату» Лена Катина 4 октября отпраздновала свой 34-й день рождения. В 2013 году певица родила сына Александра от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Однако и после родов исполнительница сохранила потрясающую фигуру. Поклонники суперзвезды 2000-х поражаются ее идеальной внешности. Стройная, миниатюрная рыженькая бывшая участница поп-коллектива до сих пор выглядит школьницей. Артистка решила поделиться с фанатами секретами своей красоты.
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По словам Лены Катиной, женщины должны уделять время посещению косметологического кабинета, а также придерживаться «здорового» режима дня.
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Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем-музыкантом.