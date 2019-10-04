«Не переедать! Только кефир!» Рыженькая из «Тату» раскрыла секрет худобы

Экс-солистка скандальной музыкальной группы «Тату» Лена Катина 4 октября отпраздновала свой 34-й день рождения. В 2013 году певица родила сына Александра от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Однако и после родов исполнительница сохранила потрясающую фигуру. Поклонники суперзвезды 2000-х поражаются ее идеальной внешности. Стройная, миниатюрная рыженькая бывшая участница поп-коллектива до сих пор выглядит школьницей. Артистка решила поделиться с фанатами секретами своей красоты.

« Нужно просто следить за собой. Я стараюсь регулярно заниматься спортом. Это, в основном, йога, растяжка, стрейчинг. Конечно, слежу за питанием. В принципе, позволяю себе все, потому что покушать вкусно очень люблю! Но — до шести вечера. А после шести вечера пью только кефир », — цитирует знаменитость сайт Тeleprogramma.pro.

По словам Лены Катиной, женщины должны уделять время посещению косметологического кабинета, а также придерживаться «здорового» режима дня.

« Регулярно посещаю косметолога, очень люблю ухаживающие средства для кожи лица, массажи… Стараюсь за собой следить, не переедать и ухаживать. И сон, конечно, самое главное — это высыпаться. Я ложусь спать с ребенком буквально в девять вечера, и встаю, соответственно, рано, в семь часов утра, такой у меня режим », — поведала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем-музыкантом.