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  4. «Не переедать! Только кефир!» Рыженькая из «Тату» раскрыла секрет худобы

«Не переедать! Только кефир!» Рыженькая из «Тату» раскрыла секрет худобы

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Экс-участница скандальной группы 34-летняя Лена Катина поделилась с поклонниками тайнами своей идеальной фигуры и потрясающей внешности.

Фото: Instagram @lenakatina

Экс-солистка скандальной музыкальной группы «Тату» Лена Катина 4 октября отпраздновала свой 34-й день рождения. В 2013 году певица родила сына Александра от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Однако и после родов исполнительница сохранила потрясающую фигуру. Поклонники суперзвезды 2000-х поражаются ее идеальной внешности. Стройная, миниатюрная рыженькая бывшая участница поп-коллектива до сих пор выглядит школьницей. Артистка решила поделиться с фанатами секретами своей красоты.

«Нужно просто следить за собой. Я стараюсь регулярно заниматься спортом. Это, в основном, йога, растяжка, стрейчинг. Конечно, слежу за питанием. В принципе, позволяю себе все, потому что покушать вкусно очень люблю! Но — до шести вечера. А после шести вечера пью только кефир», — цитирует знаменитость сайт Тeleprogramma.pro.

По словам Лены Катиной, женщины должны уделять время посещению косметологического кабинета, а также придерживаться «здорового» режима дня.

«Регулярно посещаю косметолога, очень люблю ухаживающие средства для кожи лица, массажи… Стараюсь за собой следить, не переедать и ухаживать. И сон, конечно, самое главное — это высыпаться. Я ложусь спать с ребенком буквально в девять вечера, и встаю, соответственно, рано, в семь часов утра, такой у меня режим», — поведала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем-музыкантом.

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