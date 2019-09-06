Экс-солистка «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем-музыкантом

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем Сашо Кузмановичем. По информации 5-tv.ru, заседание по бракоразводному процессу состоялось утром 6 сентября в Кунцевском районном суде Москвы. На процессе были только представители бывших супругов.

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Слухи о том, что экс-солистка группы «Тату» и ее муж рок-музыкант Сашо Кузманович собираются разводиться, муссировались давно в сети. Некоторое время назад пиар-директор певицы Иван Кудрявцев подтвердил, что пара действительно разводится, однако ни Лена Катина, ни Сашо Кузманович не комментировали ситуацию. У пары есть четырехлетний сын Александр, который предположительно останется с матерью в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистке «Тату» подделали разрешение на выезд из страны в начале карьеры. Для того, чтобы выехать на гастроли в несовершеннолетнем возрасте, Юлии Волковой требовалось разрешение родителей. Однако однажды за них подписали документы другие люди.