Лазарев впервые прокомментировал новость о рождении дочери, которую скрывал год

Сеть взорвала новость о том, что у Сергея Лазарева есть второй ребенок — годовалая дочка Анна. Певец признался в том, что скрывал малышку от общества во время интервью на федеральном канале. После выхода передачи артист опубликовал в Instagram снимок с наследницей и пропал из соцсетей на четыре дня, что для других звезд просто немыслимо. Теперь знаменитость набрался сил и прокомментировал ситуацию.
По словам Сергея Лазарева, после его отцовского «каминг-аута», ему написало множество поклонников: те, кто только мечтают завести ребенка и родители-одиночки, столкнувшиеся с тяготами воспитания детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год.