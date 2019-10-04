Лазарев впервые прокомментировал новость о рождении дочери, которую скрывал год

Сеть взорвала новость о том, что у Сергея Лазарева есть второй ребенок — годовалая дочка Анна. Певец признался в том, что скрывал малышку от общества во время интервью на федеральном канале. После выхода передачи артист опубликовал в Instagram снимок с наследницей и пропал из соцсетей на четыре дня, что для других звезд просто немыслимо. Теперь знаменитость набрался сил и прокомментировал ситуацию.

«Брал небольшой таймаут на несколько дней, так как нужно было переварить произошедшее и отойти от невероятного энергетического потока после вышедшего резонансного интервью. История моей семьи отозвалась в сердцах тысяч людей, и мне написало такое количество людей, какое не писало даже после Евровидения », — поделился певец.

Instagram @lazarevsergey

По словам Сергея Лазарева, после его отцовского «каминг-аута», ему написало множество поклонников: те, кто только мечтают завести ребенка и родители-одиночки, столкнувшиеся с тяготами воспитания детей.

«Я безумно счастлив, что моя история не оставила вас равнодушными. Я благодарен каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям и порадовался семейным радостям! » — написал музыкант в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год.