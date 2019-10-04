Тяжелый путь к знаниям: Как дети трех дагестанских аулов оказались без школы

Тяжелый путь к знаниям приходится преодолевать ученикам трех дагестанских аулов. Единственная в округе школа сгорела до тла. С тех пор дети и учителя скитаются по домам местных жителей.

Педагоги и ученики в безвыходной ситуации. А что еще делать, если учиться надо, а школы нет? Благо, селяне выручили и приютили их. Семья Махдиевых жила в двухэтажном доме, им пришлось съехать с первого этажа на второй, чтобы отдать две комнаты внизу школьникам. Хозяин постоянно заботится о своих гостях.

Порой, чтобы попасть с одного урока на другой, приходится пройти не один километр. Родители и педагоги не раз обращались к местным властям.

Но похоже сесть за новенькие парты ученики смогут еще не скоро.

Дагестанские власти не слышат родителей и учеников. Обращались в Министерство образования, в Минэкономики, в Минстрой. Все только обещают когда-нибудь рассмотреть проблему.

Мурад Магомедов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нависающий кусок скалы угрожает легендарному селу в туристической зоне Дагестана.