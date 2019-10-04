11 семей узнали о судьбе своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны

11 семей Рязанской области узнали о судьбе своих родственников, пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Помогли активисты Общероссийского народного фронта, поисковики и курсанты «Военно-патриотического клуба».

Им удалось установить не только боевой путь пропавших солдат, но и места их захоронения. Всю информацию и документы активисты передали семьям, которые более 70 лет не теряли надежду узнать хоть что-то о своих родных.

Поиски пропавших без вести проходили в регионе в рамках акции «Судьба солдата». Общественники ее организовали в преддверии Дня Победы и в течение шести месяцев получили более 100 заявок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти нашли самолет времен Великой Отечественной с пилотом внутри.