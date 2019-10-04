«Зачем?» Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая в эфире радиошоу заявила, что не намерена никому доказывать, что ее ребенок не от короля российской эстрады Филиппа Киркорова, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Ведущая программы Алла Довлатова отметила, что 36-летней знаменитости общественность говорит об этом практически ежедневно и было бы неплохо расставить все точки над «и». В ответ Анастасия Стоцкая выразила предположение, что ей никто не поверит.

« Раньше сын действительно походил на Киркорова. Сейчас я бы так не сказала. ДНК? Зачем? Скажут, что все куплено. Ну, если людям хочется так считать, то пусть думают. Они хотят интригу. Это такая человеческая психология », — сказала Анастасия Стоцкая.

Артистка в ходе беседы добавила, что сама немного похожа на Филиппа Киркорова. По ее словам, муж и отец также имеют некоторое сходство с российским поп-королем.

Кроме всего прочего, Анастасия Стоцкая призналась, что несколько лет назад была влюблена в Филиппа Киркорова и в настоящий момент продолжает испытывать к нему теплые чувства — «как к маэстро».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя дочка Стоцкой осваивает искусство макияжа.