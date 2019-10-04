Что стало причиной крупного пожара в Петербурге?

Крупный пожар на юге Петербурга сегодня поднял по тревоге десятки пожарных расчетов. Горели складские помещения. Огонь бушевал на площади четыре тысячи квадратных метров. Весь район заволокло густым едким дымом. Известно, что в ангарах хранились пластиковые изделия.

Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

На месте ЧП работает наш корреспондент Светлана Бобруенко. У нее вся последняя информация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вспыхнувшем складе в Колпинском районе Петербурга находились 22 человека. Все они были выведены из помещения спасателями. Пострадавших нет.