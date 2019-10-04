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  4. Концертный директор Ахмедовой не смог ответить на вопрос о здоровье звезды

Концертный директор Ахмедовой не смог ответить на вопрос о здоровье звезды

, 16:52 91

Ранее сообщалось, что стендап-комик находится на лечении в кризисном отделении московской больницы.

Фото: Instagram @yakhmedova

Концертный директор крайне уклончиво прокомментировал слухи о болезни участницы шоу Stand Up Юлии Ахмедовой. На вопрос сайта Teleprogramma.pro он ответил, что не знает, где она лечится, и вообще может помочь только с организацией мероприятий.

Поклонники заподозрили неладное после сообщения в одном из Telegram-каналов, где отмечалось, что Юлию Ахмедову на днях доставили в платный бокс столичной клиники. Звезду Stand Up якобы госпитализировали второй раз подряд, ранее ее видели там же год назад.

Диагноз Ахмедовой неизвестен, однако в кризисное отделение, куда ее, возможно, доставили, обычно попадают с психоневрологическими проблемами. У артистки на 17 октября запланирован концерт в Смоленске, сообщений о его отмене пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мартиросян насмешил подписчиков архивным фото с Харламовым.

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Концертный директор Ахмедовой не смог ответить на вопрос о здоровье звезды

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