Концертный директор Ахмедовой не смог ответить на вопрос о здоровье звезды

Концертный директор крайне уклончиво прокомментировал слухи о болезни участницы шоу Stand Up Юлии Ахмедовой. На вопрос сайта Teleprogramma.pro он ответил, что не знает, где она лечится, и вообще может помочь только с организацией мероприятий.

Поклонники заподозрили неладное после сообщения в одном из Telegram-каналов, где отмечалось, что Юлию Ахмедову на днях доставили в платный бокс столичной клиники. Звезду Stand Up якобы госпитализировали второй раз подряд, ранее ее видели там же год назад.

Диагноз Ахмедовой неизвестен, однако в кризисное отделение, куда ее, возможно, доставили, обычно попадают с психоневрологическими проблемами. У артистки на 17 октября запланирован концерт в Смоленске, сообщений о его отмене пока не поступало.

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