Российскую журналистку задержали в Иране

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали российскую журналистку Юлию Юзик в Иране в четверг, 3 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Борис Войцеховский. По его словам, женщину обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.
Сейчас она находится в камере и ожидает заседания суда, которое должно состояться в субботу, 5 октября. Если вина Юзик будет доказана, ей грозит до десяти лет тюремного заключения, отметил Войцеховский.
Родственники журналистки надеются, что ситуация разрешится благополучно.
«В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться», — написала дочь задержанной в Facebook.
Союз журналистов России разбирается в ситуации. За помощью в разъяснении обстоятельств произошедшего представители организации обратились к коллегам.
Юлия Юзик — журналистка и автор произведений о борьбе с терроризмом. С 2003 года она занималась литературной работой и расследованиями. Ее перу принадлежат такие книги как «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь». Несколько лет назад она работала корреспондентом в Тегеране.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке.