Российскую журналистку задержали в Иране

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали российскую журналистку Юлию Юзик в Иране в четверг, 3 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Борис Войцеховский. По его словам, женщину обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Сейчас она находится в камере и ожидает заседания суда, которое должно состояться в субботу, 5 октября. Если вина Юзик будет доказана, ей грозит до десяти лет тюремного заключения, отметил Войцеховский.

Facebook @Смирнов Василий

Родственники журналистки надеются, что ситуация разрешится благополучно.

«В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться», — написала дочь задержанной в Facebook.

Союз журналистов России разбирается в ситуации. За помощью в разъяснении обстоятельств произошедшего представители организации обратились к коллегам.

«Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше », — цитирует секретаря Союза журналистов РФ РИА Новости.

Юлия Юзик — журналистка и автор произведений о борьбе с терроризмом. С 2003 года она занималась литературной работой и расследованиями. Ее перу принадлежат такие книги как «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь». Несколько лет назад она работала корреспондентом в Тегеране.



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