  1. Пятый канал
  4. Российскую журналистку задержали в Иране

Российскую журналистку задержали в Иране

, 14:08 Видео 71

В субботу, 5 октября, Юлия Юзик предстанет перед судом. Если ее вина будет доказана, корреспонденту грозит до десяти лет заключения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Смирнов Василий, /Шарифулин Валерий, /Andy Dean Photography

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали российскую журналистку Юлию Юзик в Иране в четверг, 3 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Борис Войцеховский. По его словам, женщину обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Сейчас она находится в камере и ожидает заседания суда, которое должно состояться в субботу, 5 октября. Если вина Юзик будет доказана, ей грозит до десяти лет тюремного заключения, отметил Войцеховский.

Facebook @Смирнов Василий

Родственники журналистки надеются, что ситуация разрешится благополучно.

«В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться», — написала дочь задержанной в Facebook.

Союз журналистов России разбирается в ситуации. За помощью в разъяснении обстоятельств произошедшего представители организации обратились к коллегам.

«Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше», — цитирует секретаря Союза журналистов РФ РИА Новости.

Юлия Юзик — журналистка и автор произведений о борьбе с терроризмом. С 2003 года она занималась литературной работой и расследованиями. Ее перу принадлежат такие книги как «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь». Несколько лет назад она работала корреспондентом в Тегеране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

14:47
«Нарушение прав» — Цеков о переводе русских школ в Незалежной на украинский язык
14:26
«Любой способен победить»: Арнольд Шварценеггер о бое Кокляева и Емельяненко
14:24
Простывшая Каменских выложила фото с любимой собачкой вместо воротника
14:08
Российскую журналистку задержали в Иране
14:01
Михаил Кокляев уже придумал, как потратит гонорар после боя с Емельяненко — видео
13:52
Теракты в этом году были предотвращены в четырех городах России

Сейчас читают

«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном
«Зачем?» Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев