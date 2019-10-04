  1. Пятый канал
  4. Кемеровчанка похитила ребенка из роддома, чтобы не расстраивать мужа

Кемеровчанка похитила ребенка из роддома, чтобы не расстраивать мужа

, 21:43 66

Женщине предъявлено обвинение по уголовному делу о похищении несовершеннолетнего.

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

41-летняя учительница из Кемеровской области пыталась украсть младенца из роддома, вынеся его на руках в большой куртке. К счастью, малыша у нее отобрал отец, который вовремя заметил пропажу. Вскоре правоохранители задержали подозреваемую на автовокзале.

Как сообщает телеканал РЕН, женщина взяла чужого ребенка из-за того, что несколько месяцев назад соврала мужу о беременности. На выходе из роддома она успела позвонить супругу и сообщить о рождении сына. Теперь кемеровчанке грозит реальный срок; в ближайшее время подозреваемую отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ опубликовал видео с подозреваемой в похищении и убийстве ребенка под Тюменью.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»

Последние новости

22:18
«Богиня» Поклонники в восторге от естественной красоты Стеши Маликовой
22:04
Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт «Внуково»
21:52
Песня на русском языке впервые за 15 лет может прозвучать на «Евровидении-2020»
21:43
Кемеровчанка похитила ребенка из роддома, чтобы не расстраивать мужа
21:29
Анфиса Чехова рассказала поклонникам о нелегком труде телевизионной звезды
21:15
Песков: Правительство принимает меры по увеличению доходов населения

Сейчас читают

«Зачем?» Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова
«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев