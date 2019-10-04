Кемеровчанка похитила ребенка из роддома, чтобы не расстраивать мужа

41-летняя учительница из Кемеровской области пыталась украсть младенца из роддома, вынеся его на руках в большой куртке. К счастью, малыша у нее отобрал отец, который вовремя заметил пропажу. Вскоре правоохранители задержали подозреваемую на автовокзале.

Как сообщает телеканал РЕН, женщина взяла чужого ребенка из-за того, что несколько месяцев назад соврала мужу о беременности. На выходе из роддома она успела позвонить супругу и сообщить о рождении сына. Теперь кемеровчанке грозит реальный срок; в ближайшее время подозреваемую отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ опубликовал видео с подозреваемой в похищении и убийстве ребенка под Тюменью.