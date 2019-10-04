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  4. На форуме в Житомире Лукашенко перепутал Украину с Россией — видео

На форуме в Житомире Лукашенко перепутал Украину с Россией — видео

, 20:10 Видео 28

Белорусский лидер оговорился во время выступления на II Форуме регионов двух стран и обратил все в шутку после замечания Зеленского.

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Фото, видео: ТАСС/Федосенко Наталия, YouTube @112 Украина

Главы Белоруссии и Украины встретились на II Форуме регионов двух стран. Внезапный диалог двух лидеров в главном зале во время выступления Александра Лукашенко вызвал смех после оговорки последнего.

В своей речи о восстановлении товарооборота с Украиной выступающий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по имени-отчеству, после чего перепутал государство и произнес «регионы России». Видеофрагмент речи Лукашенко выложил Telegram-канал «Sputnik-Ближнее зарубежье».

«Украины», — поправил Зеленский, когда сам Лукашенко не заметил ошибки.

Белорусский лидер от неожиданности запнулся на полуслове.

«Я испугался, думаю: неужели я „Владимир Владимирович“ сказал», — признался он под хохот и аплодисменты.

«Слава богу, нет», — пошутил в ответ глава Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава российского МИД Сергей Лавров счел неприятным эпизодом отказ Белоруссии от российской военной базы.

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