Президент Финляндии стал героем интернет-мемов после встречи с Трампом

После нашумевшей встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Финляндии Саули Ниинистё благодаря одному лишь взгляду породил множество мемов, пишет сетевое издание «ИноСМИ.RU».

Во время визита президента европейского государства в Овальном кабинете Белого дома американский лидер нарушил личные границы финского коллеги. В момент своей речи Трамп активно жестикулировал и эмоционально хлопнул гостя по колену. На это Ниинистё отреагировал недовольным жестом, но сохранил сдержанность.

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) 3 октября 2019 г.

Единственное, что выдало президента Финляндии — его тревожный взгляд, попавший в объективы телекамер. Кадры этого эпизода моментально разошлись по сети и обросли шутками.

Интернет-пользователи проявили фантазию и додумали все, что в тот момент могло прийти в голову Ниинистё. Смысл острот один: финский политик, сам того не желая, оказался в компании с неадекватным человеком. Сам Дональд Трамп после той встречи получил свою порцию мемов от злорадствующих завсегдатаев сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США.