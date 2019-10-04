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Президент Финляндии стал героем интернет-мемов после встречи с Трампом

, 19:19 Видео 34

Во время встречи президентов двух стран в Овальном кабинете Белого дома американский лидер нарушил личные границы финского коллеги.

Фото: ТАСС/Chris Kleponis

После нашумевшей встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Финляндии Саули Ниинистё благодаря одному лишь взгляду породил множество мемов, пишет сетевое издание «ИноСМИ.RU».

Во время визита президента европейского государства в Овальном кабинете Белого дома американский лидер нарушил личные границы финского коллеги. В момент своей речи Трамп активно жестикулировал и эмоционально хлопнул гостя по колену. На это Ниинистё отреагировал недовольным жестом, но сохранил сдержанность.

Единственное, что выдало президента Финляндии — его тревожный взгляд, попавший в объективы телекамер. Кадры этого эпизода моментально разошлись по сети и обросли шутками.

Интернет-пользователи проявили фантазию и додумали все, что в тот момент могло прийти в голову Ниинистё. Смысл острот один: финский политик, сам того не желая, оказался в компании с неадекватным человеком. Сам Дональд Трамп после той встречи получил свою порцию мемов от злорадствующих завсегдатаев сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США.

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